В Перми закупят электробусы на 784 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На покупку 16 электробусов для Перми потратят 784 млн рублей. Информация об этом содержится в проекте постановления горадминистрации об установлении в 2023 году расходного обязательства на обновление подвижного состава.

Из 784 млн рублей 736 млн — это средства федерального бюджета, 38,7 млн — краевого и 9,8 млн — городского.

Ранее мы рассказывали, что электробусы планируют пустить на новый маршрут №81, который свяжет Пермь II и микрорайон Ива. Также для автобуса установят четыре зарядные станции.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65