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НовостиОбщество4 февраля 2023 17:07

В Перми электробусы будут перевозить пассажиров нового маршрута

Они будут следовать от станции Пермь II до микрорайона Ива
Анна Маркова
Для Перми закупят 16 электробусов.

Для Перми закупят 16 электробусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми в этом году появится новый маршрут, который будет перевозить пассажиров на электробусах. Об этом газете «Звезда» рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

Краевые власти планируют закупить 16 электробусов. Экологичный транспорт будет ходить от от станции Пермь II до микрорайона Ива. Маршруту присвоят №81. Для автобуса установят четыре зарядные станции.

Ранее в департаменте транспорта администрации Перми рассказали, что автобусы пойдут по улицам Уинской, Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской и Луначарского. В час пик интервал между ними составит 8 минут.

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