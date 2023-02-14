В Пермском крае может стать больше переселенцев из Херсонской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Заксобрании Пермского края сообщили, что в регионе может вырасти количество переселенцев из Херсонской области.

На сегодняшний день из Херсонской области уехали 115 тысяч человек. В связи с этим число прибывающих на территорию Прикамья может вырасти, отметила замминистра строительства Прикамья Фаина Минх на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

В регионе для переселенцев из Херсонской области предусмотрены меры поддержки. Им полагается единовременная выплата в 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Кроме того, они могут получить сертификаты на покупку жилья — в среднем 3,4 млн рублей на семью.

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