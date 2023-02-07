Власти Пермского края прокомментировали выделение средств переселенцам на покупку жилья

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе правительства Пермского края пояснили, как осуществлялась передача средств вынужденным переселенцам.

Напомним, что прибывшим из Херсона и Херсонской области переселенцам выдали сертификаты на покупку жилья. Их получили 23 семьи — в среднем по 3,4 млн рублей каждая.

«Сертификаты выдаются из расчета площади жилого помещения и средней нормативной стоимости квадратного метра жилья по стране, устанавливаемой Минстроем РФ. При этом площадь жилого помещения определяется по составу семьи: 33 кв. метра на 1 человека, 42 кв. метра – на семью из 2 человек и 18 кв. метров на каждого члена семьи, если она состоит из 3 и более человек», — уточнили в правительстве.

Краевые власти также отметили, что деньги перечисляли не на руки, а сразу продавцам недвижимости. Недостающую сумму покупатели добавляют из собственных средств.

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