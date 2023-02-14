В Перми для нового речного маршрута построят два модульных причала

Работы по обустройству причалов на набережной Камы начнутся уже этой весной.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми планируют построить два модульных причала. Их будут использовать для движения электросудов по новому речному маршруту «Пермь-1 – Закамск – Краснокамск». Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков во время рабочей встречи с губернатором Дмитрием Махониным.
К работам по обустройству причалов на набережной Камы приступят уже в начале строительного сезона – этой весной.
Напомним, плавучие причалы для электросудов производит «Пермская судоверфь». Пока они поставляются только в Москву. Ранее сообщалось, что на речном маршруте «Пермь – Закамск – Краснокамск» планируется использовать электросуда. Их движение может начаться уже во время навигации 2023 года.
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