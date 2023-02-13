В Пермском крае в ДТП со снегоуборочной машиной пострадали четыре человека

Фото предоставлено очевидцем

Утром в понедельник 13 февраля в Кунгуре, на участке дороги в сторону деревни Жилино, столкнулись УАЗ «буханка» и снегоуборочная машина марки МАЗ. После столкновения водителя УАЗа зажало в машине, его деблокировали спасатели с помощью гидравлического инструмента, в тяжелом состоянии мужчину увезли в больницу. Также в медучреждение с различными травмами попали и трое пассажиров «буханка». Водитель снегоуборочника, по предварительной информации, не пострадал.

- Вероятнее всего, в аварии виноват водитель МАЗа, который, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, - сообщил "КП-Пермь" очевидец ДТП.

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