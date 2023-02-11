В Перми в ДТП с автобусом и скорой пострадали два человека

Легковушку отбросило на автобус Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Субботним вечером, 11 февраля, в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, из-за которого на улице Уральской возникла серьезная пробка.

- В 20.40 по улице Свердлова в направлении улицы Уральской ехал легковой автомобиль "Киа Рио", - рассказали "КП"-Пермь" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В районе торгового центра "Гудвина", по предварительной информации, при повороте налево водитель "Киа Рио" не предоставил преимущество в движении машине скорой помощи.

Автомобили столкнулись, и в результате корейскую легковушку отбросило на автобус, который двигался в попутном направлении.

. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

- В результате ДТП пострадали водитель скорой помощи и фельдшер,- собщили в полиции. - Им была оказана разовая медицинская помощь. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.