Ксения Собчак сравнила детскую больницу №3 в Перми с психиатрическим отделением

Скрин видео из телеграм-канала Кровавая барыня

На этой неделе одна из пациенток педиатрического отделения пермской Городской детской клинической больницы №3 (ул. Ленина, 13) предоставила популярному блогеру и телеведущей Ксении Собчак видеоматериал о состоянии палат и туалетных комнат. Ксения Собчак разместила это видео в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» и дала свой комментарий увиденному.

«В палате, где лежат мамы с малышами, почему-то отсутствуют шторы или хотя бы какое-то подобие занавесок, кровати - словно из психиатрического отделения для особо буйных пациентов, обшарпанные двери… Безусловно, отдельно стоит оценить ноу-хау от руководства данного медицинского учреждения - занавески вместо дверей в туалетных кабинках. Возможно, именно из-за этого дизайнерского хода их и не наблюдается на окнах. Вишенкой на торте можно считать гордо стоящий посередине комнаты унитаз - туда, судя по всему, отправляются самые смелые», - дает свой комментарий Ксения Собчак.

Ксения Собчак особо отметила, что продолжит следить за состоянием медицинских учреждений не только в Перми, но и в других городах России.

Месяц назад известная телеведущая уже разнесла в пух и прах состояние «Женской консультации №2», которая относится к ГБУЗ «Городская поликлиника №7» Перми.

Вполне вероятно, Ксения Собчак уже в апреле может пройтись по пермским больницам и воочию оценить возможные изменения в них по следам своих выступлений. В это время ее супруг Константин Богомолов представит в Пермском театре оперы и балета свою новую постановку «Летучий голландец» (18+).

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