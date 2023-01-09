В минздраве Пермского края прокомментировали критику Ксении Собчак

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Напомним, известная телеведущая разнесла в пух и прах в своем телеграм-канале состояние «Женской консультации №2», которая относится к «ГБУЗ Городская поликлиника №7» Перми. Комментируя прикрепленное к посту видео, она отметила, что косметического ремонта здесь явно недостаточно, а двери стоят еще с дореволюционных времен. Завершила свой пост журналистка обращением к краевому минздраву, пожелав его сотрудникам начать «новый год с полезных дел, и обеспечить достойные условия, как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений».

Министерство здравоохранения Пермского края не заставило себя долго ждать с ответом. Здесь прокомментировали, что в ведомстве всегда открыты к замечаниям и предложениям со стороны пациентов.

- Мы регулярно, шаг за шагом, стараемся улучшать не только качество оказания медицинской помощи, но и условия, в которых пациенты ее получают, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в Пермском крае регулярно вводятся новые объекты здравоохранения. В ближайшие три года в регионе построят 19 новых объектов. За 2022 год поставлено свыше 2 850 единиц различной медицинской техники в учреждения здравоохранения. Кроме того, на благоустройство территории 30 медучреждений в 2022-2024 гг. выделено 585,7 млн рублей, на ремонты фасадов 12 объектов в 2022-2023 гг. - еще 270,3 млн рублей.

- Женская консультация, которая упоминается в посте Ксении Анатольевны, была построена в 1917 году. Это накладывает свои ограничения на проведения капитального ремонта здания, а также сроки проведения ремонта, - отметили в минздраве. Для решения этого вопроса в министерстве здравоохранения Пермского края уже прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники на 350 посещений в смену (200 посещений дети/150 - взрослые). Под нее в Перми рассматривают два земельных участка - на ул. Лебедева, 12 и 14.

- В новой поликлинике будет размещаться и женская консультация – ее переведут с улицы Грачева, 12, литер Е сразу после ввода в эксплуатацию нового здания, - уточнили в краевом министерстве здравоохранения.

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