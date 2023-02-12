Фото: ПЕРМСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА / ВКонтакте

Настоящие народные гуляния на Масленицу предлагает Пермская пригородная компания. Во время движения по кольцевому маршруту городской электрички можно будет вдоволь поесть блинов и выпить горячего чая!

Нам рассказали, что пермяки и гости города смогут с ветерком прокатиться на «Ласточке» от станции Пермь-1 20, 21, 24 и 25 февраля. Время отправления в 14:20.

Во время движения пассажиров ждут не только масленичные угощения, но и выступление баяниста с любимыми мелодиями.

Билеты на Масленичный экспресс необходимо приобретать заранее на сайте «Пермской пригородной компании» по ссылке https://ppk59.ru/site/tourist-routes/ Стоимость билета 399 рублей. (0+)

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