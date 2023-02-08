Масленица в Перми 2023: когда встречать, история праздника и традиции

Масленица. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие из нас связывают Масленицу прощанием с зимой и встречей весны. Это день, когда можно вдоволь отведать ароматных блинов и лепешек. Этот день наполнен светлой радостью, общением с родными и близким. А еще Масленица – это время разудалых народных гуляний и забав, поедания блинов и сжигания чучела всем порядком надоевшей «зимы».

История возникновения праздника Масленицы 2023

Считается, что Масленица – это то время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными и друзьями, благотворению.

В Православной церкви Масленица предваряет Великий Пост, который длится до самой Пасхи - Светлого Христова Воскресения. Считается, что Великий Пост установили в честь постного подвига Иисуса Христа, который после своего Крещения удалился в пустыню, где 40 дней не вкушал еду и не пил воду.

Масленица отмечается в течение недели перед Великим Постом. Это время еще носит название Сырная неделя или седмица. В давние времена в Сырную седмицу было принято ничего не есть, кроме масла и молока, рыбы.

В дохристианскую пору празднование Масленицы приурочивали к весеннему равноденствию, оно уходило в языческие корни. После введения христианского Великого Поста праздник сместили на более ранние даты.

«Масленица возникла как языческий обычай провода зимы, который, постепенно утрачивая языческое содержание, стал составной частью сыропустной седмицы», - такие слова приводит портал «Православный мир».

Часть историков склонна считать, что древнерусская традиция Масленицы относится к концу XV века. Она соотносилась с началом нового года, который приходился на март. Масленица сопровождалась новогодними обрядами, связанные с очищением, магией первого дня и культом предков. Это сейчас языческое сжигание чучела Масленицы считается проводами или изгнанием зимы, тогда это был поминальный праздник. Масленичные костры, скорее, были приглашением умерших предков к обильному ужину накануне поста.

Время встречи Масленицы 2023 в Перми

В 2023 году время встречи Масленицы в Перми приходится на понедельник, 20 февраля. Продлится же Масленица вплоть до воскресенья, 26 февраля.

Для определения точного дня Масленицы необходимо отнять от даты Пасхи 56 дней, в которые входят 48 дней Великого Поста и Масленица.

Масленицей считается вся неделя. Посреди нее, в среду и пятницу, отменяется пост.

Пасха в 2023 году считается ранней, она наступит 16 апреля.

Традиции Масленицы в Перми 2023

В языческой Руси масленичная седмица, начинавшаяся в день весеннего равноденствия, стала наследницей более древней славянской Комоедицы, связанной с культом просыпавшегося весной медведя и получившей название от печеных «комов» из гороховой муки – прообразов нынешних блинов.

Блин по праву считается символом солнца и жизни. Со временем он стал главным масленичным лакомством и главным гастрономическим атрибутом всей Масленицы.

Каждый день Масленицы имеет свое название и давние традиции.

Понедельник - «встреча»

В этот день свекор со свекровью отправляют невестку на день к родителям, а вечером сами шли к сватам в гости. По старым обычаям, понедельник начинался с выпечки блинов. Первый блин отдавали нищим на помин усопших. Чучело из соломы, символизирующее зиму, возили с песнями, устанавливали его на снежной горе. Детвора начинала веселые катания на санках.

Вторник – «заигрыш»

В масляничный вторник проходили смотрины будущих невест. Обычно сватовство сводилось к свадьбе на Красную горку после Великого Поста. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. На площадях устраивали балаганы, по домам ходили ряженые.

Среда – «лакомка»

В среду зять приходил к теще на блины, которые она сама и готовила. С этого дня блины начинали поедаться без предела возможностей. В первые три дня Масленицы можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга они полностью прекращались.

Четверг – «разгуляй»

Четверг – начало Широкой Масленицы и окончание Узкой Масленицы, веселились все – от мала до велика. В этот день устраивали кулачные бои и взятие снежных городков. Вновь брались за чучело «зимы», возили его по дворам и улицам на колесе, символизирующем Солнце. Масленичные гуляния сопровождались разведением костров и ритуальными прыжками через огонь. Отличительной чертой гуляний были масленичные песни.

Пятница – «тещины вечерки»

В пятницу чествовали молодоженов. Тещи приходили к своим зятьям на блины с ответным визитом. Блины в этот день пекла дочь - жена зятя.

Суббота - «золовкины посиделки»

Молодые невестки приглашали в гости приглашали золовок (сестер мужа) и других родственников со стороны мужа. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг. Если же она уже была замужем, то невестка звала свою замужнюю родню. Новобрачная должна была подарить золовкам какие-нибудь подарки.

Воскресенье – «проводы»

Другое название последнего дня Масленицы - «прощенный день» или «целовальник». Воскресенье являлось кульминацией всей прошедшей недели. В этот происходило заговенье (последний день приема скромной пищи) перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. Говаривали: «Прости меня, пожалуйста», а в ответ: «Бог тебя простит, и ты меня прости». Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственниками, ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы и провожали ее до следующего года, полученный пепел рассыпали по полям.

Что интересно, к встрече Масленицы многие наши предки начинали готовиться еще с предшествующей ей субботы на Пестрой неделе. В этот день кушали блюда из говядины, вареной свинины, жареной баранины, приглашали умерших в доме родственников разделить семейную трапезу. Последнее воскресенье перед Масленицей называлось «мясным». В этот день ходили в гости к родственникам, соседям, друзьям и приглашали к себе на Масленицу. Тесть звал зятя «доедать барана».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда в Перми встречать Крещение 2023: история и главные традиции праздника

Рассказываем, когда в 2023 году встречать Крещение Господня, о главных традициях древнего праздника и историю возникновения (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru