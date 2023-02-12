Николай Носков сорвал свой концерт в Перми

Архив "КП". Фото: Иван ВИСЛОВ

Информационный портал «Рифей.ру» со ссылкой на телеграм-каналы сообщает о срыве концерта в Перми популярного российского исполнителя Николая Носкова.

Выступление Николая Носкова состоялось 8 февраля в пермском ДК Солдатова. Что-то неладное собравшиеся зрители почувствовали уже в начале концерта: он начался с опозданием в 35 минут.

Затем на сцену дворца вышел другой артист и исполнил несколько песен. После этого наступила пауза из-за объявленного плохого самочувствия Николая Носкова.

По словам очевидцев, после перерыва вновь выступал другой артист. Через некоторое время Николай Носков все-таки вышел на сцену и исполнил две песни. Третью он прервал и ушел за кулисы. Собравшиеся в этот вечер зрители пожаловались, что артист использовал ненормативную лексику и спрашивал: «Где я?». Сейчас часть пермяков требуют вернуть им стоимость билетов за концерт и испорченный вечер.

Николай Носков в 2017 году перенес инсульт, после чего у него парализовало правую сторону тела. Впервые на публике он появился в 2019 году.

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