На улице города в Прикамье произошла стрельба

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В пятницу,10 февраля, жители Соликамска услышали на улице стрельбу. Сотрудники отдела МВД России по Соликамскому городскому округу, приехавшие на вызов, задержали стрелка. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина. Оружие у него забрали, а самого поместили в специализированное лечебное учреждение.

- Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея умысел покончить жизнь самоубийством, произвел выстрел из охотничьего ружья в вагончике-бытовке. Никто из жителей города не пострадал, - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Пермскому краю. - Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том что в Кунгуре сотрудники уголовного розыска устанавливают личность преступника, который подозревается в особо тяжком преступлении, совершенном 29 января.