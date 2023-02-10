В Прикамье разыскивают мужчину, который совершил особо тяжкое преступление

Фото: межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский»

В Кунгуре сотрудники уголовного розыска устанавливают личность преступника. Об этом сообщили в местной администрации со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский».

Неизвестный подозревается в совершении особо тяжкого преступления 29 января возле дома по улице Красногвардейцев, 53. В полиции не уточнили, что именно произошло.

На вид подозреваемому 18-25 лет, рост 180-185 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальной формы, глаза светлые. На момент совершения преступления он был одет в короткую матово-черную куртку с капюшоном и черную вязаную шапку с подворотом. Был в маске. При себе имел пакет-майку.

Всех, кому что-то известно о разыскиваемом мужчине, просят звонить по телефонам 8-342-716-20-34 или 8-999-363-58-05. Анонимность гарантируется.

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