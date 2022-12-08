В 2022 году средняя сумма взятки в Пермском крае составила 176 тысяч рублей

В строительстве самые большие взятки - суммы идут на миллионы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Средняя сумма взятки в Пермском крае в нынешнем году достигла отметки в 176,6 тысяч рублей. Об этом рассказал на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Александр Лузин.

Он также сообщил, что за текущий период 2022 года выявлено 267 фактов взяточничества. Минимальная сумма составляет 1000 рублей – чаще фиксировались в здравоохранении и лесопользовании, максимальная превышает два миллиона - такие «откаты» распространены в строительства.

С января управление ЭБиПК выявило 417 преступлений с коррупционной составляющей, 201 из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Ущерб от таких преступлений по оконченным уголовным делам превышает 640 миллионов рублей. Каждое пятое преступление, совершенное в сфере экономики и государственного управления, является коррупционным.

Андрей Лузин также напомнил, что при вымогательстве взятки сразу следует обращаться в полицию - лично или через официальный сайт ГУ МВД России по Пермскому краю.

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