У пермячки из-под окон угнали иномарку, а потом распилили ее на запчасти

Все, что осталось от распиленной иномарки. Фото: УМВД России по г. Перми.

В полицию обратилась 35-летняя пермячка. Она рассказала, что накануне выгнала с подземного паркинга на улицу «Субару Легаси», чтобы освободить место под другое авто. Машину припарковала во дворе дома, что по улице Пермской, но наутро ее там не обнаружила.

Как сообщили в УМВД России по городу Перми, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух мужчин 21 года и 28 лет. Постарше жил в Нытвенском районе, помоложе – в Краснокамском. В тот день они специально приехали в Пермь, чтобы угнать чье-нибудь авто. На улице заметили иномарку пермячки. На их «счастье» она не только была открыта, но и заводилась без ключа - нажатием кнопки.

Все, что осталось от распиленной иномарки. Фото: УМВД России по г. Перми.

Комплект колес от «Субару» и все, что от нее осталось, полицейские нашли по месту проживания одного из угонщиков. Как выяснилось, мужчины разрезали машину на части и сдали ее в пункт приема металлолома. Кстати, у обоих уже были судимости за имущественные преступления.

На них завели уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время один из угонщиков находится по стражей, второй – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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