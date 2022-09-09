Житель Тюмени угнал в Перми КамАз, чтобы покататься по городу

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Инцидент произошел в ночь на 3 сентября. Житель Тюмени приехал в гости в столицу Прикамья. Остановился у знакомых в Пермском районе.

Но ближе к ночи под воздействием алкогольных напитков его потянуло «на приключения». Мужчина доехал до Транспортной улицы (Дзержинский район), где на стихийной автостоянке увидел КамАЗ. - Парковка не была оборудована шлагбаумом и видеокамерами. За машинами наблюдал сторож, - рассказали нам в пресс-службе УМВД России по г. Перми.

Тюменец выбрал грузовик целенаправленно. На его удачу кабина была открытой, а в замке зажигания болтались ключи. С парковки мужчина взял курс в центр города, где его буквально по горячим следам около двух часов ночи задержали сотрудники ДПС – владелец КамАЗа вовремя хватился своей машины и заявил об угоне в полицию. Сопротивления при задержании угонщик не оказывал.

Сейчас он находится под арестом для выяснения всех обстоятельств произошедшего и вынесения решения о наказании. А наказание будет суровым: тюменец ехал за рулем угнанного грузовика под хмелем и без прав. Водительского удостоверения он лишился много лет назад и после не восстановил. Кроме того, он неоднократно был судим за тяжкие преступления. А вот угон у него первый.

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