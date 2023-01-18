Пермский ТРЦ «Горный хрусталь» продают за 528,4 млн рублей

Фото: Google Карты/Владимир Пантелеев

На одном из онлайн-сервисов выставлен на продажу ТРЦ «Горный хрусталь», расположенный в Мотовилихинском районе Перми по улице Уральской, 85.

Здание площадью 11,2 квадратных метра продают за 528,4 млн рублей. В стоимость объекта входит парковка. Цена за один квадратный метр составляет 47,2 тысячи рублей.

Основными арендаторами выступают магазины «Перекресток» и DNS. В объявлении отмечается, что при стопроцентной заполняемости арендный поток составит 5,6 млн рублей.

Отметим, что здание ТРЦ является объектом культурного наследия. Оно прошло реконструкцию в 2010 году.

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