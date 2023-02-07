Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Перми в Минск

Фото: Архив "КП"

Авиакомпания Nordwind Airlines будет выполнять прямые перелеты по маршруту Пермь — Минск. Рейсы запланированы дважды в неделю с апреля по октябрь. Об этом авиакомпания сообщила на пресс-конференции.

Продажи билетов стартовали с 6 февраля. Приобрести их можно на сайте авиакомпании. Стоимость билетов начинается от 5,3 тысяч рублей в одну сторону. В расписании Пермского аэропорта рейсов до столицы Белоруссии пока нет.

Прямые рейсы из Перми в Минск планировали запустить еще осенью прошлого года, но запуск полетов перенесли. Авиарейсы по этому направлению включили в список субсидируемых.

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