Находящуюся в федеральном розыске должницу пермские приставы нашли на чердаке

Женщина пряталась от приставов на чердаке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жизнь у должников, которые уклоняются от исполнения решения суда, очень нервная - они постоянно на чеку. Каждый раз им приходится проверять, кто стучит в дверь, они боятся за имущество, которое могут арестовать и даже конфисковать. Вот так, с постоянной оглядкой, и жила 33-летняя жительница Чусового. Женщина знала, что на нее завели исполнительное производство из-за невыплаченных налогов. Но требования судебных приставов игнорировала, предпочитая бегать и прятаться.

В том числе она была объявлена в федеральный розыск за уклонение от родительских обязанностей - отказывалась платить алименты на содержание собственного ребенка. Ей даже было назначено наказание – 1 месяц и 15 дней лишения свободы в колонии-поселении.

Понимая, что бегунья добровольно в подразделение ведомства не придет, пристав вынесла постановление о ее принудительном приводе. Но дома женщины не оказалось – приставов встретил муж, который заявил, что не видел благоверную уже нескольких недель, и где она находится ему не известно. В этот момент из-под крыши дома раздались подозрительные звуки. Проверив чердак, сотрудники ведомства обнаружили там должницу, которую супруг пытался уберечь от наказания.

Женщину привезли в отделение судебных приставов, где на нее составили административный протокол за «воспрепятствование законной деятельности судебных приставов по ОУПДС». А потом передали сотрудникам полиции для решения вопроса с отбыванием уголовного наказания, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

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