Многодетный пермяк сменил фамилию и уехал в Сочи, чтобы не платить алименты

Фото: Даниил ОПАРИН

Безработный многодетный пермяк исчез, не желая платить алименты. Долг достиг 1 млн рублей, рассказывают в УФССП по Пермскому краю.

У мужчины трое детей. Устраиваться на работу и начать платить он не собирался. Родитель не проявлял рвения в общении с детьми, в их воспитании не участвовал, а затем и вовсе исчез. По месту жительства его найти не удалось. О местонахождении горе-отца известно не было. Тогда его объявили в розыск.

Оказалось, что мужчина сменил фамилию и отправился в Сочи за беззаботной жизнью. Долго скрываться ему не удалось. Теперь им займутся судебные приставы из Краснодарского края. Ему придется выплатить полагающиеся детям деньги.

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