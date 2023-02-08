Жителя Прикамья отправили за решетку на 12 лет за предложение попробовать наркотики

Молодой мужчина проведет ближайшие 12 лет в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летнего жителя Горнозаводска отправили на 12 лет в исправительную колонию строгого режима за предложение попробовать наркотики. Как сообщили в пресс-службе краевого Следкома, в феврале прошлого года парень встретил на привокзальной площади ж/д вокзала станции «Пашия» (Горнозаводский городской округ) знакомого подростка и предложил ему бесплатно попробовать наркотик, запрещенный в России. Причем знал наверняка, что тому всего 15 лет.

Собранные следственным отделом по Горнозаводску СУ СК России по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему парню. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего» и отправили на 12 лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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