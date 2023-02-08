Новый ректор Пермского университета назначил себе новых замов

Пермский университет. Фото: соцсети ПГНИУ.

Исполняющий обязанности ректора ПГНИУ Игорь Германов представил деканам вуза двух новых заместителей - проректора по кадровой политике и социальным вопросам Игоря Плотникова и проректора по молодежной политике и внеучебной работе Ольгу Мещерякову. Информация о кадровых перестановках была опубликована в телеграм-канале Пермского университета 8 февраля.

Известно, что Игорь Плотников до перехода в ПГНИУ работал заместителем генерального директора по управлению персоналом ООО «Лукойл-Пермь», которое является одним из стратегических партнеров вуза.

Игорь Плотников. Фото: соцсети ПГНИУ.

Ольга Мещерякова ранее была замдекана по внеучебной работе геологического факультета. Имеет звание кандидата технаук, является доцентом кафедры динамической геологии и гидрогеологии, старшим научным сотрудником лаборатории геологии техногенных процессов Естественнонаучного института ПГНИУ.

Ольга Мещерякова. Фото: соцсети ПГНИУ

В информации также уточнили, что обязанности проректора по учебной работе продолжит исполнять Елена Бабушкина, которая до января нынешнего года возглавляла учебно-методическое управление и отвечала за создание единой системы непрерывного образования.

Кстати, в структуре ректората упразднили должности проректоров по взаимодействию с органами власти и корпоративными структурами и по общим вопросам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Топ-менеджер «Лукойла» Антон Плаксин возглавил управление капстроительства Прикамья

1 февраля у Плаксина был первый рабочий день (подробнее…)