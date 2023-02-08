Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

В Екатеринбурге сегодня, 8 февраля, пермский «Амкар» провел первую контрольную в рамках подготовки к продолжению весенней части чемпионата Второй лиги. Против пермяков на искусственный газон футбольного манежа вышел их соперник по группе 4 «Урал-2».

Упорный поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0 (1:0).

«Амкар Пермь» этот матч провел двумя составами, в числе вышедших на поле футболистов были несколько игроков молодежного состава команды.

Следующие контрольные матчи пройдут в манеже «Пермь Великая». В ближайшую субботу, 11 февраля, соперником «Амкара» станет «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, а 14 февраля - «Ильпар» из пос. Ильинский.

Как сообщили в пресс-службе «красно-черных», по договоренности сторон все матчи пройдут без зрителей и трансляции.

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