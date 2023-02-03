Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте.

Игроки ФК «Амкар Пермь» начали собираться на базе стадиона «Звезда» 29 января ,а уже на следующей неделе их ждало углубленное медобследование.

О том, как проходит обследование и физической подготовке игроков рассказал клубной прессе врач команды Владимир Елышев.

«Мы распределили всех игроков по группам, каждая из которых в течение трех дней проходила клинические обследования в Перми. На этом этапе мы оценили функциональную работоспособность футболистов, состояние их сердечно-сосудистой системы», - делится Владимир Елышев.

После первых результатов обследования медиков «Амкара» порадовали Евгений Тюкалов и Константин Морозов – они сейчас находятся в отличной форме.

Даниил Зуев восстанавливается после травмы: он прошел трехмесячный курс восстановительного лечения, впереди его ждут различные тесты и особый режим физической подготовки.

Футболисты «Амкара» 2 февраля провели общее собрание и приступили к тренировкам. В этот день их ждал тренажерный зал и занятия на заснеженном поле пермского стадиона «Звезда».

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