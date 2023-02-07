19-летний пермский контрактник, вернувшийся в декабре из украинского плена, вновь поедет служить

Кирилл Бражкин в момент возвращения из украинского плена. Фото: скриншот видео 1tv.ru

19-летний контрактник из Перми Кирилл Бражкин вернулся в Россию из украинского плена под Новый год. Он был в числе 82 российских военнослужащих. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных бойцов доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны России. А после они разъехались по регионам.

Сегодня стало известно, что спустя две недели, проведенные в отчем доме, Кирилл Бражкин снова собирается на службу. Об этом сообщает издание 59.ru со ссылкой на маму военнослужащего. Женщина рассказала, что у сына действующий контракт, поэтому спустя 2 недели отпуска он должен вернуться на службу.

Отправят ли пермского контрактника снова в зону спецоперации на Украину, или он будет дослуживать в одной из воинских частей России – пока не уточняется.

По вопросу «несправедливой отправки в зону боевых действий людей, возвратившихся из плена» высказался на своей личной странице в социальных сетях уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Пост был опубликован после встречи с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой, с которой они обсудили актуальную проблему возвращения наших ребят из украинского плена.

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