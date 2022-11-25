Третий военнослужащий возвращается в Пермский край из украинского плена

Возвращение российских пленных бойцов на родину. Фото: saraliev/Телеграм
Домой, в Пермский край, возвращается из украинского плена третий боец. Алексею Лазареву 24 года, он уроженец деревни Телёс (Уинский район). В плену был с 20 сентября. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на источники близкие к краевому военкомату.
Уточним, Алексея освободили 24 ноября. Он был в числе 35 военных, которых удалось вернуть в Россию в результате переговоров с Украиной. Напомним, вместе с ним из плена освободили Эдуарда Тюмина из Губахи и Даниила Калугина из Перми. Во всех трех случаях большую помощь в благополучном разрешении вопроса оказал губернатор Дмитрий Махонин.
Супруга бойца сообщила изданию, что в данный момент Алексей сейчас находится в Москве, где проходит курс реабилитации.
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