Прибывшие в Прикамье переселенцы из ДНР и ЛНР получили 78,8 млн рублей на покупку жилья

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае вынужденным переселенцам выдали сертификаты на покупку жилья. Общая сумма составила 78,8 млн рублей. Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в Министерстве строительства Прикамья.

Сертификаты получили 23 семьи — в среднем по 3,4 млн рублей каждая. Отказ в выдаче сертификатов получили 16 заявителей. Одни из них уже получали подобные меры поддержки в других регионах, а другие — приехали в Пермский край до начала спецоперации.

На сегодняшний день четыре семьи уже воспользовались сертификатами и купили квартиры. Еще одна семья завершает сделку.

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