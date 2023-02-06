В 2022 году приставы конфисковали у пермяков станки и стайлеры для волос

Судебные приставы конфисковали у должников много всего "интересного". Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В 2022 году 500 исполнительных производств о конфискации имущества были окончены судебными приставами фактическим исполнением. Уточним, «принудительное и безвозмездное» изъятие собственности должников является «одним из второстепенных видов наказаний в рамках административной или уголовной ответственности».

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, по решению суда у пермяков конфисковали самое разное имущество – от объектов недвижимости и машин до мобильников, одежды и обуви, различной породы древесины, опознавательных фонарей, шашек такси и т.д. Так, судебные приставы по Ленинскому и Индустриальному районам Перми изъяли у должников упаковочные станки, по Свердловскому району – стайлеры для волос. А их коллеги из Губахи и Гремячинска передали для уничтожения нелегальную религиозную литературу и компакт-диски. В прошлом году в федеральную собственность также передали бензопилы, рыболовные сети и моторную лодку «Прогресс-4».

Кстати, весь конфискат в соответствии с законодательством РФ передают в Федеральное агентство по управлению госимуществом. Там уже решают его дальнейшую судьбу – продать, пустить на переработку или уничтожить.

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