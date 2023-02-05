В 2022 году у пермяков за долги в 600 млн арестовали 2 000 авто

Авто были арестованы за долги в 600 миллионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В прошлом году судебные приставы Пермского края арестовали у должников около 2 тысяч авто. Большая часть из них – иномарки. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, общая сумма долга пермяков составила около 600 млн рублей.

Пытаясь сохранить машину, неплательщики частенько пытались их спрятать от ареста. Только в прошлом году приставы разыскали и арестовали 500 таких авто.

Что касается марок авто, то самые дорогостоящие из них - LEXUS RX 350 2018 г.в. стоимостью 6 млн рублей и MERCEDES-BENZ S 63 AMG 4MATIC 2016 г.в. стоимостью 5 млн рублей.

Всех дороже с торгов проданы два арестованных внедорожника - ТOYOTA LAND CRUISER PRADO и RENAULT KAPTUR. В результате продажи первому взыскателю вернули сумму в размере 990 тысяч рублей, во втором - 958 тысяч.

Всего на продажу в 2022 году передали 700 автомобилей на сумму 300 млн рублей. В результате продажи 200 машин выручили и перечислили взыскателям около 50 млн рублей. Еще 130 машин стоимостью 55 млн рублей приняты взыскателями в счет погашения долга.

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