Кассационный суд отменил приговор бывшему прокурору Индустриального района Перми

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговор бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю. Уголовное дело вернули на новое рассмотрение в Дзержинский райсуд Перми.

Сергея Мурая обвиняют в получении крупной и особо крупной взяток на общую сумму более 2 млн рублей. Также он обвиняется в посредничестве в даче семи взяток, общая сумма которых — почти 4 млн рублей. Кроме того, вменены организация служебного подлога и подстрекательство к превышению должностных полномочий.

В июне прошлого года его лишили специального звания «старший советник юстиции», приговорили к 11 годам колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в 10 млн рублей. После этого в сентябре специальное звание ему вернули. Теперь же ему отменили приговор.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65