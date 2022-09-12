Пермский краевой суд частично изменил приговор Сергею Мураю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Буквально полтора часа назад завершилось очередное заседание в отношении бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая. По его завершению суд исключил такую меру наказания подсудимому, как лишение специального звания «старший советник юстиции», сообщили в пресс-службе суда. Остальная часть решения – 11 лет лишения свободы и штраф в размере 10 миллионов рублей – осталась без изменений.

Напомним, Сергей Мурай был признан виновным в получении крупной и особо крупной взятки на общую сумму более двух миллионов рублей; в посредничестве в даче семи взяток в общем размере почти четыре миллиона рублей для экс-руководителя УФССП – главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Кроме того, экс-прокурору вменены организация служебного подлога и подстрекательство к превышению должностных полномочий.

Бывший прокурор вину не признал.

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