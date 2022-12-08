В Перми судебные приставы арестовали у должников два Porsche Panamera

Фото: porsche.com

Судебные приставы арестовали два автомобиля Porsche Panamera в счет погашения задолженностей. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

В первом случае должником оказался 52-летний пермяк. Его задолженность перед банком превысила 2,7 млн рублей. Добровольно погашать ее мужчина не хотел, в связи с чем был арестован его Porsche Panamera 4S 2015 года выпуска.

Во втором случае строительная компания не оплатила поставленный щебень. Сумма долга составила более 1,5 млн рублей. В результате был изъят спорткар 2013 года выпуска.

Владельцы еще могут вернуть свои иномарки, если погасят долги. В противном случае автомобили будут проданы на торгах.

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