Бывшего главу Горнозаводского округа подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Мэр Горнозаводска хотел помочь своим знакомым и поплатился за это. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экс-глава Горнозаводского городского округа Александр Афанасьев оказался на скамье подсудимых из-за махинаций с коммунальным предприятием. Как сообщили в пресс-службе краевого Следкома, Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СКР по Пермскому краю в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в 2021 году Афанасьев, будучи главой Горнозаводского городского округа, передал доли в уставном капитале Общества, учредителем и единственным участником которого являлось муниципальное образование, двум своим знакомым – генеральному директору Общества и его заместителю. Те за получение долей внесли по 10 тысяч рублей, хотя их реальная стоимость оценивалась в сумму более 10 миллионов рублей.

Для передачи руководства коммунальным предприятием своим знакомым, глава города вместе с ними на общем собрании приняли решение о внесении изменений в учредительные документы. В результате этого новоиспеченное руководство Общества и муниципалитет получили равное право голосов (независимо от доли в капитале) – и муниципалитет автоматически утратил возможность реально влиять на принимаемые решения по управлению организацией, контроль над которой фактически перешел руководителям Общества.

Кроме того, Афанасьев и его знакомые в ходе голосования приняли решение о повышении зарплаты до 500 тысяч рублей ежемесячно и выплаты премии обоим руководителям.

Следственные мероприятия для сбора и закрепления доказательной базы продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Директора пермского вуза отправили в колонию за мошенничество и превышение должностных полномочий

А также лишили права заниматься организационной деятельностью (подробнее...)