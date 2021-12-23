Директора пермского вуза отправили в колонию за мошенничество и превышение должностных полномочий

Наказание - лишение свободы на шесть с половиной лет в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

В Перми огласили приговор директору Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». Руководителя признали виновным в «Превышении должностных полномочий и мошенничестве»

- На протяжении двух лет, с 2018-2020 годы подсудимый организовал незаконные поборы, которые получал в качестве стимулирующих выплат к зарплате с подчиненных ему четырех преподавателей на общую сумму 1,4 млн рублей, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. - Кроме того, он фиктивно трудоустроил в вуз на различные должности трех человек, которые не выполняли трудовые обязанности, а заработную плату на них начисляли. Только получал ее подсудимый и присваивал себе. Тем самым сумма похищенных средств денежных средств составила 3,7 млн рублей.

Мотовилихинский суд назначил директору наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций.

Также суд удовлетворил иск Пермского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации на сумму более 3,7 млн рублей, а также иски потерпевших на общую сумму 1,4 млн рублей.