В Перми насильник прятался от полиции в канализационном люке среди бомжей

Фото: архив "КП".

Случайное знакомство у продуктового магазина закончилось для жительницы Пермского района заявлением в полицию. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце декабря женщина дала свой номер телефона незнакомцу, который предложил ей пообщаться и познакомиться поближе. Некоторое время они переписывались в соцсетях, а потом решили снова встретиться. Прекрасным поводом для более близкого знакомства стал Старый Новый год.

В тот день женщина пригласила нового знакомого к себе домой, в гости. Все было хорошо, пока у мужчины под воздействием алкоголя не заиграли гормоны, те, что ниже пояса. Он стал откровенно приставать, а когда получил отпор, то поколотил хозяйку для сговорчивости, а потом изнасиловал. После скрылся «в закат», прихватив с собой сотовый телефон женщины. Видимо, чтобы она не звонила ему.

Но пермячка и не думала его искать, а пошла и написала заявление в дежурную часть отдела МВД России по Пермскому району. В кратчайшие сроки оперативники установили личность насильника. Им оказался недавно освободившийся из мест лишения свободы 31-летний местный житель, который ранее был судим за тяжкие преступления. Так, на его счету были грабеж, кража и причинение тяжкого вреда здоровью «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Полицейские сразу объявили его в розыск – разослали ориентировки с приметами, опросили жильцов близлежащих домов, выяснили, с кем он поддерживал общение до освобождения, обошли места его возможного местонахождения: притоны, подвалы, пункты металлоприемки, а также заброшенные теплотрассы.

В итоге насильника задержали по горячим следам – он прятался на теплотрассе в канализационном люке: пытался затеряться среди бомжей.

Пермским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», по остальным фактам вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается.

В настоящее время насильник находится под стражей.

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