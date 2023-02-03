Пермский завод «Кама» за 36 млрд выкупил совладелец холдинга «Фармастандарт» Виктор Харитонин

Фото: ООО "КАМА"/ВКонтакте

У ООО «Кама», что в Краснокамске, сменился владелец. Сделку о покупке предприятия совершил совладелец холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин. Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники информации, пермский завод обошелся бизнесмену в 36 млрд рублей, из которых 15 млрд – стоимость активов ООО, а 21 млрд – долг перед банком «Открытие», где оформлялся займ на развитие производства.

Сделка должна была состояться до конца 2022 года, но потом ее сдвинули на январь – подписание документов состоялось на прошлой неделе. Будут ли менять совет директоров и топ-менеджеров – пока не известно. В пресс-службе предприятия порекомендовали «следить за новостями на сайте компании».

Уточним, ООО «Кама», которое многим известно, как ЦБК «Кама», является первым в России производителем мелованной бумаги, а с 2021 года - единственным по производству мелованного картона. Предполагается, что слияние двух крупных компаний позволит «Фармстандарту» перейти от импортной упаковки на отечественную, которую производит «Кама», а той, в свою очередь, получить гарантированный сбыт своей продукции.

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