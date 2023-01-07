«Пермский пороховой завод» передали госкорпорации «Ростех»

Пермский пороховой завод перейдет под крыло "Ростеха". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 января на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации №4390-р от 31 декабря 2022 года о том, что в состав Ростеха переходят 12 российских оборонных заводов. В их числе и «Пермский пороховой завод». Как сообщает Business Class, перед передачей Федеральное казенное предприятие (ФКП) преобразуют в акционерное общество. При этом все его акции в качестве имущественного взноса РФ передадут госкорпорации «Ростех». И такая процедура коснется каждого оборонного предприятия из опубликованного списка. Росимущество обязано исполнить все мероприятие по переходу в течение пяти лет.

Под крыло государства перейдут следующие предприятия: «Авангард» (Башкортостан), Алексинский химкомбинат (Тульская область), «Анозит» (Новосибирская область), ГНИИ химпродуктов (Татарстан), завод имени Свердлова (Нижегородская область), Казанский государственный казенный пороховой завод, НПО «Казанский завод точного машиностроения», комбинат «Каменский» (Ростовская область), Пермский пороховой завод, Самарский завод «Коммунар», Саранский механический завод и Тамбовский пороховой завод.

Кстати, федеральный Минпромторг совместно с «Ростехом» ежегодно до 31 марта будут докладывать Правительству Российской Федерации о финансово-экономическом состоянии вышеуказанных предприятий.

Напомним, в составе Ростеха уже находятся такие известные пермские предприятия, как «ОДК-Авиадвигатель», «Мотовилихинские заводы» и НПО «Биомед».

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