В ходе спецоперации погиб 38-летний пермяк

Фото: соцсети

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 38-летний Фарзуллаев Эльдар Вафадар оглы. Сообщение об этом появилось в соцсетях. В краевом военкомате информацию подтвердили.

Пермяк служил по контракту. Он погиб при выполнении боевой задачи, награжден орденом Мужества. Прощание с ним состоялось 3 февраля.

Ранее мы сообщали, что на СВО погиб генеральный секретарь Федерации Киокушин России, уроженец Лысьвы Сергей Увицкий.

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