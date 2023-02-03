«Добряк и душа компании». В ходе спецоперации на Украине погиб генсек Федерации киокушин Сергей Увицкий

Федерация киокушин России

В ходе спецоперации на Украине погиб генеральный секретарь Федерации Киокушин России, уроженец Лысьвы Сергей Увицкий. Ему был 41 год. Сергей уехал в зону СВО в начале января 2023 года. Был в составе добровольческого отряда РСБИ «Союз», куда вошли около 100 именитых спортсменов, сливки спортивного сообщества страны.

Перед отправкой в зону боевых действий мужчины прошли подготовку в военном центре в Гудермесе. Боевое слаживание новобранцев проводили инструкторы спецназа с опытом участия в боевых действиях.

- Сегодня уже мало выйти на татами или на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня – те, кто проливает кровь за нашу Родину, те, кто ее защищает. Союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне, - процитировало слова полпреда президента РФ в Дальневосточном округе Юрия Трутнева издание «Федералпресс». - Сформирован отряд добровольцев - их больше 90 человек.

Отряд сильных и смелых мужчин перед отправкой полностью укомплектовали. В него вошли бойцы из Москвы и Московской области, Республик Адыгея, Татарстан и Карачаево-Черкесской, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Приморья. Среди них были именитые мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. Например, Сергей Увицкий (мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата Японии и Абсолютного Чемпионата Европы), Сергей Плеханов (мастер спорта международного класса, двухкратный победитель международного турнира Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии по кикбоксингу в разделе К1), Всеволод Мохирев (двукратный чемпион России, неоднократный призер международных соревнований по каратэ киокусинкай). Командиром отряда стал Рамиль Габбасов (исполнительный директор Российского союза боевых искусств, мастер спорта России, Чемпион России и ЮАР, призер Кубка Оямы, 5 дан каратэ киокусинкай, бранч-чиф с июня 1995 года), заместителем командира отряда – Рустам Мантиков (чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу, призер вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, кавалер Ордена Мужества).

Сергей Увицкий во время боевого слаживания в Гудермесе (крайний справа). Фото: dfo.gov.ru

- Все сто человек - это добровольцы. Люди, которых никто не заставлял, никто не принуждал, - рассказал тогда журналистам Сергей Увицкий. - Многие искали возможность применять себя в СВО. Когда появилась возможность сделать это под эгидой РСБИ, то все собрали вещи и поехали.

Сергей Увицкий уехал в зону СВО в начале января, а в конце месяца на малую родину, в Пермский край, прилетела черная весть о его гибели.

«Ужасная и трагическая новость, в которую пока невозможно поверить, постигла российский киокушин и всю спортивную семью нашей страны.

На Донбассе, в ходе участия в СВО, в составе добровольческого отряда РСБИ «Союз» при выполнении боевой задачи погиб Генеральный Секретарь ФКР Сергей Увицкий… Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Все мы лишились близкого друга, всегда готового оказать помощь в любой сложившейся ситуации, талантливого руководителя, человека прекрасного юмора, ослепительной улыбки и нескончаемой энергии, - написано на сайте Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации Федерация Киокушин России. - Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями. Поэтому завершив свою славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации Киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО на защиту нашей Родины».

«Комсомолка» дозвонилась до Константин Анкудинова, президента региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Киокушин Пермского края».

- Сергея Увицкий вырос на наших глазах, - начал рассказывать Константин Геннадьевич. - Знаю его с 13-летнего возраста, когда он начал заниматься спортом. На многих сборах были вместе. Он был мне как сын. Все парни, которые выросли на наших глазах во взрослых мужчин, сильных спортсменов, для нас, тренеров, как наши дети. Мы за всех переживаем, болеем душой.

Сергей родом из Лысьвы. Заниматься каратэ начал там, потом, когда стал показывать результаты во взрослой категории (18+), переехал в Пермь – и его взяли в сборную Пермского края.

- Очень трудолюбивый человек. Очень порядочный, честный, - продолжил рассказывать Анкудинов. - По жизни добряк и душа компании. Он был магнитом для взрослых и детей, к нему шли и титулованные, и начинающие. Все тянулись.

У Сергея Увицкого была семья, подрастали две маленькие дочки. Он долгое время жил в Перми, но лет 6 назад, закончив спортивную карьеру, перебрался жить в Москву. Там же возглавил Федерацию Киокушин России.

- Эта организация новая, создана два года назад, - пояснил Константин Геннадьевич. - Сергея избрали генеральным секретарем не случайно - по его профессиональному уровню и умению общаться с людьми. Он общался с ребятами из киокушина со всей страны. Все его знали и в эти минуты все переживают горькую утрату.

- Каким человеком был Сергей Увицкий?

- Человеком с большой буквы. Большой патриот, любящий свою родину. Родина, считаю, как мама – такая, какая она есть, ее не изменить. А сделать лучше – в твоих собственных силах. Сергей из таких – он внутренне готов был в любой момент встать на защиту своей Матери и быть на стороне добра, поэтому без колебаний сделал свой выбор – поехал в зону СВО…

Спасибо, что напишите о Сергее. Хочется, чтобы многие узнали о нем. Чтобы брали пример с настоящих мужиков, одним из которых и был наш Сергей Увицкий.

Редакция «Комсомолки» выражает глубокое соболезнование супруге, детям и родителям Сергея Увицкого в связи с невосполнимой утратой.

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