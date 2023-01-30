Фото: АМКАР ПЕРМЬ / amkar-perm.ru

На прошлой неделе президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

По сообщению клубной прессы, на встрече был затронут вопрос о планах команды на сезон 2022-2023 годов. Валерий Чупраков заявил, что в этом сезоне основной целью команды является выход в Первую лигу.

«У нас есть все возможности для того, чтобы достигнуть этого. Руководство, тренерский штаб и команда понимают всю ответственность. Отставание от лидера - два очка, это значит весной будет много решающих матчей, в которых нам будет нужна поддержка наших болельщиков. Надеемся порадовать пермяков результатами», - отметил президент пермского футбольного клуба.

Пермяки вышли из отпуска 29 января, до начала весенней части чемпионата «красно-черным» предстоит провести три учебно-тренировочных сборов. Все они состоятся в Перми.

На одной их них глава региона Дмитрий Махонин решил ближе познакомиться с тренировочным процессом команды и футболистами.

Кстати, пресс-служба ФК «Амкар Пермь» сообщила о первых изменениях в составе команды. По обоюдному соглашению сторон клуб покинул полузащитник Александр Болдырев.

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