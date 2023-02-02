Со 2 февраля в Перми изменится расписание автобуса №22

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми автобусный маршрут №22 «м/н Васильевка — Пермский военный институт» перейдет на новое расписание. Изменения начнут действовать со 2 февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

На маршруте увеличат количество отправлений. Благодаря этому сократится время ожидания автобусов.

Пассажиров общественного транспорта просят быть внимательными. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».

Ранее мы рассказывали, что в Перми с 1 февраля изменилось расписание семи автобусов и одного трамвая.

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