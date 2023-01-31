С 1 февраля в Перми изменится движение 7 автобусов и 1 трамвая

Автобусы 68-го маршрута и трамвай №3 будут прибывать на железнодорожный вокзал одновременно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 февраля в Перми по-новому будут ходить семь автобусов и один трамвай. Изменения, как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, коснутся автобусных маршрутов №8, 18, 19, 53, 63, 64 и 68, а также трамвайного №3. Так, у автобусов №8, 18, 63, 64 и 68 скорректировали расписание движения согласно дорожным условиям. Причем просьбы пассажиров по изменению времени отправлений тех или иных рейсов тоже учитывали.

По субботам, после обращений пермяков, автобус №53 будет дополнительно отправляться от конечной остановки «10-й микрорайон» в 5.40. В свою очередь на маршруте №19 в будни изменится время отправления последнего рейса – его сдвинули с 23.09 на 22.50. Для выравнивания интервалов также скорректировали несколько предыдущих отправлений.

Автобусы 68-го маршрута и трамвай №3 будут прибывать одновременно на конечную остановку «Станция Пермь-II» - чтобы пассажирам было удобнее. Кроме того, по будням автобус №68 будет приезжать на конечную раньше - в 6.29 вместо 6.36. Дополнительно скорректируют отправление трамвая №3 от остановки «Университет» с 16.07 на 16.11 в сторону железнодорожного вокзала. Это сделано по просьбам работников предприятий.

Напомним, актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и Telegram-канале.

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