Жители Перми сообщили о стрельбе на Кислотных дачах

Фото: скриншот видео из паблика "Подслушано Кислотные дачи | ПЕРМЬ"/ВКонтакте

1 февраля в социальных сетях Орджоникидзевского района Перми появилась информация о стрельбе возле продуктового супермаркета. Видеоролик с места событий выложили в паблике «Подслушано Кислотные дачи | Пермь». На кадрах видно толпу людей перед магазином и слышны громкие крики мужчины. Потом один из них поднимается с земли и спешно ретируется в сторону. За ним следом идет другой, более крупный мужчина, который и стреляет в воздух.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщений и обращений по данному факту в полицию не поступало. В настоящее время проводится проверка по информации, размещенной в социальных сетях – для установления всех обстоятельств.

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