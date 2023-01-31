В Перми расстреляли автобус с пассажирами

Один из выстрелов пришелся в лобовое стекло автобуса. Фото: ООО "РТ Лайн"

Женщина-водитель вела автобус №14 по улице Николая Островского в центре Перми, как вдруг раздались выстрелы. Какой-то человек открыл стрельбу по рейсовому автобусу, в котором были пассажиры.

Одна пуля угодила в лобовое стекло, другая - в двери салона. Затем стрелявший убежал.

Этот случай, произошедший 25 января, прокомментировали в компании-перевозчике.

- Стреляли целенаправленно, расстреляно стекло и средняя дверь, - рассказали в компании «РТ Лайн». - Среди пассажиров могли быть пострадавшие, но, к счастью, обошлось без жертв.

Когда началась стрельба, водитель остановила автобус. На всякий случай она вывела пассажиров на улицу, убедившись, что никто из них не нуждается в помощи. Затем позвонила в диспетчерскую и в полицию.

- Полицейские и сотрудники нашей службы безопасности прибыли на место, в полицию были переданы записи видеорегистратора, сейчас идет расследование этого ЧП, - рассказали в компании-перевозчике.