Власти Перми не смогли изъять участок у Октябрьской площади

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Краевой арбитражный суд отказал департаменту земельных отношений администрации Перми в изъятии участка перед главным корпусом ПНИПУ, расположенного по адресу Комсомольский проспект, 34.
Мэрия планировала изъять этот участок у Октябрьской площади еще в 2019 году. Его хотели использовать под общественное пространство. Предпринимателям, владеющим этой территорией площадью 1,4 тысячи квадратных метров, власти были готовы заплатить 7 млн рублей.
Арбитражный суд отказал департаменту земельных отношений в удовлетворении требований об изъятии земельного участка 25 января.
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