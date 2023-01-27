Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 9:58

Власти Перми не смогли изъять участок у Октябрьской площади

Там планировали обустроить общественное пространство
Лела Минадзе
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Краевой арбитражный суд отказал департаменту земельных отношений администрации Перми в изъятии участка перед главным корпусом ПНИПУ, расположенного по адресу Комсомольский проспект, 34.

Мэрия планировала изъять этот участок у Октябрьской площади еще в 2019 году. Его хотели использовать под общественное пространство. Предпринимателям, владеющим этой территорией площадью 1,4 тысячи квадратных метров, власти были готовы заплатить 7 млн рублей.

Арбитражный суд отказал департаменту земельных отношений в удовлетворении требований об изъятии земельного участка 25 января.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65