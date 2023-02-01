В ходе спецоперации погиб 36-летний ефрейтор из Березников

Фото: администрация Березников
В ходе специальной военной операции на Украине погиб 36-летний Роман Евлоев. Он вырос в Березниках. Трагическую новость сообщили в администрации города.
Роман Евлоев был ефрейтором. Погиб при исполнении служебного долга. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Прощание с бойцом состоится 3 февраля в похоронном доме «Санта» по улице Фрунзе 16/1. Гражданская панихида начнется в 11:00.
Ранее стало известно, что на СВО погиб 24-летний сержант Максим Минсадыров из села Аклуши.
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