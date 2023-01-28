На СВО погиб 24-летний сержант из Пермского края

Фото: ВКонтакте/Халиль Алапанов

В ходе спецоперации на Украине погиб 24-летний Максим Минсадыров из села Аклуши. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов.

Сержант Максим Минсадыров служил по контракту. Он был командиром установки разграждения инженерного взвода инженерной роты в инженерно-саперном батальоне. Принимал участие в СВО с марта прошлого года.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима Ильгизовича. Мы сохраним светлую память о сыне, брате, истинном защитнике Отечества», — говорится в сообщении.

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