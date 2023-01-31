1 февраля в Перми на один день закроют городок на эспланаде

Городок на эспланаде закроют на один день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 1 февраля, в Перми на день закроют ледовый городок на эспланаде. Как сообщили в городской администрации, причина – потепление. По прогнозам синоптиков ГИС-центра ПГНИУ, первая пятидневка февраля ожидается очень теплой уже четвертый год подряд. Правда, нынешнее потепление будет не таким интенсивным, как с 2020-го по 2022-й годы. Кстати, самым теплым днем недели будет среда - в Перми в течение суток ожидается температура воздуха -2…-4 С с понижением к вечеру. Именно по этой причине работу ледового комплекса решили приостановить. Уже 2 февраля, когда зима вновь возьмет погоду в свои «руки», его двери откроются для больших и маленьких посетителей.

Напомним, ледовый городок на эспланаде рад гостям с 12 до 20 часов по будням и с 10 до 23 часов по выходным.

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