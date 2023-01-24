Плата за проезд в Перми вырастет до 35 рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании Пермской городской Думы первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин сообщил, что у администрации есть планы проиндексировать стоимость проезда в общественном транспорте с 33 до 35 рублей.

В 2022 году пассажиропоток в Перми вырос, поэтому экономически обоснованный тариф, который ранее составлял 39 рублей, снизился до 36 рублей. Тем не менее, отвечая на вопрос депутатов, нет ли планов соответственно снизить и стоимость билетов, Эдуард Хайруллин ответил, что затраты на транспортную работу в 2023 году вырастут на 10 процентов, по сравнению с 2022 годом - с 5,8 до 6,5 миллиарда рублей.

Поэтому плата за проезд не только не уменьшится, но наоборот может вырасти. Когда данное предложение будет вынесено на рассмотрение Думы, пока неизвестно.

- У нас есть ресурс дополнительных средств на общественный транспорт – снижение доли безбилетников, - отметил Эдуард Хайруллин.

Чтобы снизить эту долю, администрация предложила ввести мобильных кондукторов, которые продавали бы билеты пассажирам на тех маршрутах, где много зайцев.